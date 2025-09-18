Организатор контрабанды частей редких животных из Приморья получил 15 лет строгого режима

Следствием и судом было установлено, что в 2016 году мужчина организовал преступное сообщество из числа своих соотечественников — четырех мужчин и одной женщины. С июля 2017 по январь 2018 года участники группы на территории Приморья скупали, хранили и перевозили стратегически важные ресурсы, включая части гималайских и бурых медведей, амурского тигра, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.