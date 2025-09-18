Организатор контрабанды частей редких животных из Приморья получил 15 лет строгого режима

В Приморье вынесен приговор по делу о попытке незаконного вывоза за границу частей редких животных и оружия. Ханкайский районный суд приговорил 49-летнего гражданина иностранного государства к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Следствием и судом было установлено, что в 2016 году мужчина организовал преступное сообщество из числа своих соотечественников — четырех мужчин и одной женщины. С июля 2017 по январь 2018 года участники группы на территории Приморья скупали, хранили и перевозили стратегически важные ресурсы, включая части гималайских и бурых медведей, амурского тигра, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
В Приморье под суд пойдёт создатель ОПГ, торговавшей частями редких животных.
Контрабанду планировалось отправить в Китай.
Предполагалось, что контрабандный груз будет вывезен за пределы страны на автомобиле, однако преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморью и Дальневосточной оперативной таможни. Рыночная стоимость изъятых биологических материалов составила более 50 млн рублей.
Суд учёл доводы государственного обвинителя из Дальневосточной транспортной прокуратуры и признал вину иностранца доказанной. Приговор в настоящий момент не вступил в законную силу. Ранее суд уже вынес обвинительные решения в отношении четырех соучастников, один из участников преступной группы находится в международном розыске.