Драка из-за парковки во Владивостоке: полиция ищет напавшего на мужчину на улице Зейской

Полиция Владивостока проводит проверку по факту уличного конфликта, который закончился потасовкой. Это произошло на улице Зейской в Ленинском районе города.
Как установили правоохранители, поводом для ссоры стала банальная бытовая ситуация — неправильная парковка автомобиля. 39-летний местный житель сделал замечание неизвестному мужчине, который плохо припарковал свою машину. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему телесные повреждения.
После инцидента пострадавший обратился в полицию с заявлением с просьбой найти и наказать виновного. Сейчас стражи порядка проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося и разыскивают второго участника конфликта.
Для определения тяжести причиненного вреда здоровью мужчины ему было выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. Окончательное процессуальное решение — о возбуждении уголовного дела или об отказе — будет принято по результатам этой проверки и заключения экспертов.