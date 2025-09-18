Драка из-за парковки во Владивостоке: полиция ищет напавшего на мужчину на улице Зейской

Для определения тяжести причиненного вреда здоровью мужчины ему было выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. Окончательное процессуальное решение — о возбуждении уголовного дела или об отказе — будет принято по результатам этой проверки и заключения экспертов.