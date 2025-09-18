Ричмонд
Драка из-за парковки во Владивостоке: полиция ищет напавшего на мужчину на улице Зейской

Житель Владивостока избил мужчину из-за парковки.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Владивостока проводит проверку по факту уличного конфликта, который закончился потасовкой. Это произошло на улице Зейской в Ленинском районе города.

Как установили правоохранители, поводом для ссоры стала банальная бытовая ситуация — неправильная парковка автомобиля. 39-летний местный житель сделал замечание неизвестному мужчине, который плохо припарковал свою машину. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему телесные повреждения.

После инцидента пострадавший обратился в полицию с заявлением с просьбой найти и наказать виновного. Сейчас стражи порядка проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося и разыскивают второго участника конфликта.

Для определения тяжести причиненного вреда здоровью мужчины ему было выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. Окончательное процессуальное решение — о возбуждении уголовного дела или об отказе — будет принято по результатам этой проверки и заключения экспертов.