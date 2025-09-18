В Сырдарье водитель ЗИЛа «опередил время» и установил себе именной номер — теперь его ждет наказание

Когда инспекторы ДПС нашли нарушителя, мужчина честно признался: он увидел в интернете новость о том, что с января 2026 года в Узбекистане можно будет купить уникальные автомобильные номера с именами, и решил заранее «примерить» такой вариант. Креатив и азарт автолюбителя оценили правоохранители — правда, не лайками, а протоколом.