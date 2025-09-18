Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сырдарье водитель ЗИЛа «опередил время» и установил себе именной номер — теперь его ждет наказание

Vaib.uz (Узбекистан. 18 сентября). Вчера в соцсетях появилось странное видео: в Сырдарьинской области по дороге ехал ЗИЛ, доверху нагруженный соломой. Но внимание пользователей привлёк не только рискованный способ перевозки, но и необычный номер на грузовике. Вместо стандартного регистрационного знака водитель прикрепил к своему «премиальному» грузовику самодельный номер с надписью «20.FARRUX».

Источник: Vaib.Uz

Когда инспекторы ДПС нашли нарушителя, мужчина честно признался: он увидел в интернете новость о том, что с января 2026 года в Узбекистане можно будет купить уникальные автомобильные номера с именами, и решил заранее «примерить» такой вариант. Креатив и азарт автолюбителя оценили правоохранители — правда, не лайками, а протоколом.

За самовольную замену госномера инспекторами был составлен административный протокол, а грузовик отправлен на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств. Какое наказание в итоге получит водитель, пока не сообщается.

Напомним, с 1 января 2026 года в стране действительно появится возможность легально приобрести уникальные государственные регистрационные номера с буквенными комбинациями. Это значит, что на дорогах можно будет увидеть авто с номерами вроде SARVAR, AZIZA, ODIL или BUXORO. Но сам процесс получения таких номеров пока официально не раскрыт.

Известно только, что для этого нужно будет подать онлайн-заявку через специальный сайт. Как будет определяться, кто получит, например, номер SARVAR, если поступит сразу сто заявок, — пока тоже неясно.