В Сырдарье водитель ЗИЛа «опередил время» и установил себе именной номер — теперь его ждет наказание

Когда инспекторы ДПС нашли нарушителя, мужчина честно признался: он увидел в интернете новость о том, что с января 2026 года в Узбекистане можно будет купить уникальные автомобильные номера с именами, и решил заранее «примерить» такой вариант. Креатив и азарт автолюбителя оценили правоохранители — правда, не лайками, а протоколом.
За самовольную замену госномера инспекторами был составлен административный протокол, а грузовик отправлен на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств. Какое наказание в итоге получит водитель, пока не сообщается.
Напомним, с 1 января 2026 года в стране действительно появится возможность легально приобрести уникальные государственные регистрационные номера с буквенными комбинациями. Это значит, что на дорогах можно будет увидеть авто с номерами вроде SARVAR, AZIZA, ODIL или BUXORO. Но сам процесс получения таких номеров пока официально не раскрыт.
Известно только, что для этого нужно будет подать онлайн-заявку через специальный сайт. Как будет определяться, кто получит, например, номер SARVAR, если поступит сразу сто заявок, — пока тоже неясно.