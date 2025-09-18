В Париже полиция разогнала протестующих слезоточивым газом и дубинками

На прошлой неделе в стране прошли массовые акции под лозунгом «Заблокируем все». По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Таким образом манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.