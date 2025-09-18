Под Воронежем «Тойота Камри» сбила мопед с двумя подростками

Утром 17 сентября в аварии пострадали два подростка. ДТП произошло в 7.40 на 29-м километре автодороги «Обход Воронежа».
По предварительным данным дорожной полиции, 31-летняя автомобилистка на «Тойоте Камри», следовавшая со стороны Семилук в направлении села Губарево, при совершении разворота вне перекрестка столкнулась со встречным скутером «Джиланг Танк 057».
В ДТП пострадали два подростка — 14-летние водитель мопеда и его пассажир, их доставили в больницу.
Сотрудники полиции проводятся проверку по факту аварии.
За 17 сентября в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 96 ДТП, в них пострадали 12 человек.