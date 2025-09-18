В заброшенной школе Башкирии неизвестные устроили погром

Стали известны подробности разгрома балтачевской школы в Башкирии. Ранее в социальных сетях распространилось видео из стен школы в деревне Норкино Балтачевского района. Там неизвестные лица выбили оконные стекла, сорвали дверные полотна и демонтировали сантехнику. Оказалось, что учреждение прекратило свою работу еще в августе 2023 года и в настоящее время не используется по назначению.