В заброшенной школе Башкирии неизвестные устроили погром

Стали известны подробности разгрома балтачевской школы в Башкирии. Ранее в социальных сетях распространилось видео из стен школы в деревне Норкино Балтачевского района. Там неизвестные лица выбили оконные стекла, сорвали дверные полотна и демонтировали сантехнику. Оказалось, что учреждение прекратило свою работу еще в августе 2023 года и в настоящее время не используется по назначению.
Глава администрации Балтачевского района Ильгиз Субушев официально прокомментировал произошедшее. Он подтвердил, что в первых числах сентября действительно было зафиксировано проникновение в помещения бывшей школы, где неизвестные лица учинили беспорядки.
В настоящее время по данному факту началась проверка.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.