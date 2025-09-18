Ричмонд
В Уфе осудят депутата Госсобрания за посредничество во взяточничестве и попытке мошенничества

В Башкортостане депутат Госсобрания стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также попытке мошенничества.

Источник: Pixabay

В октябре прошлого года мужчина вместе с сообщником предложили стать посредниками при передаче взятки в 10 млн рублей за прекращение уголовного дела. В отношении женщины шло следствие по факту незаконной банковской деятельности. 200 тысяч от общей суммы якобы предназначались для оформления необходимых документов.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, женщина сообщила о незаконном предложении правоохранителям. Злоумышленников задержали при передаче первой половины взятки. Преступники готовятся предстать перед судом — материалы в отношении соучастника выделили в отдельное производство. Женщине ранее вынесли обвинительный приговор.