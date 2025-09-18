Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водолазы сняли на видео затонувший с людьми вездеход в Забайкалье

Водолазы сняли на видео вездеход, который затонул в озере в Забайкальском крае, в результате чего погибли пять человек.

Кадры размещены в Telegram-канале Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Вездеход с девятью геологами на борту затонул 15 сентября. Четверым удалось спастись.

17 сентября водолазы извлекли тела трёх погибших.

18 сентября в результате работ были извлечены тела ещё двух погибших.

В общей сложности погибли пять человек.

Тела будут доставлены в центральную районную больницу для опознания.

Выжившие геологи при затоплении вездехода прошли 25 км в Забайкалье пешком до лагеря в 70 км от вахтового посёлка Чина. СК возбудил дело из-за гибели пятерых человек в утонувшем вездеходе в Забайкалье.