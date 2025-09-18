Водолазы сняли на видео затонувший с людьми вездеход в Забайкалье

Кадры размещены в Telegram-канале Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.
Вездеход с девятью геологами на борту затонул 15 сентября. Четверым удалось спастись.
17 сентября водолазы извлекли тела трёх погибших.
18 сентября в результате работ были извлечены тела ещё двух погибших.
В общей сложности погибли пять человек.
Тела будут доставлены в центральную районную больницу для опознания.
Выжившие геологи при затоплении вездехода прошли 25 км в Забайкалье пешком до лагеря в 70 км от вахтового посёлка Чина. СК возбудил дело из-за гибели пятерых человек в утонувшем вездеходе в Забайкалье.