В Центральном суде Омска отложили рассмотрение дела о мошенничестве депутатов

Дело депутатов суд принял к рассмотрению еще в июле. Однако до сегодняшнего момента ни одного заседания не состоялось, начало процесса постоянно откладывалось. Как указано в карточке дела на сайте Центрального райсуда, теперь его рассмотрение перенесено на 24 сентября с расплывчатой формулировкой «другие основания для отложения дела».