В Центральном суде Омска отложили рассмотрение дела о мошенничестве депутатов

В Центральном районном суде Омска в шестой раз отложили рассмотрение дела депутата Омского горсовета Инны Гомолко и экс-депутата Заксобрания Дарьи Бикмаевой. Они обвиняются в мошенничестве.
Дело депутатов суд принял к рассмотрению еще в июле. Однако до сегодняшнего момента ни одного заседания не состоялось, начало процесса постоянно откладывалось. Как указано в карточке дела на сайте Центрального райсуда, теперь его рассмотрение перенесено на 24 сентября с расплывчатой формулировкой «другие основания для отложения дела».
Напомним, депутатов обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, они фиктивно устроили помощником депутата Заксобрания своего знакомого. Он необоснованно получал зарплату, сумма похищенных у государства средств составила около 1,8 млн рублей.
Инна Гомолко, в отличие от Дарьи Бикмаевой, своей вины не признала.