В Омске массово эвакуируют вузы: в чем причина

ОМСК, 18 сентября, ФедералПресс. В Омске произошла эвакуация студентов и преподавательского состава сразу из нескольких вузов. По предварительным данным, как сообщается в соцсетях, в некоторых корпусах ощущался запах гари или газа, а также было слышно несколько хлопков. В пресс-службе регионального главка МВД рассказали, в чем дело.