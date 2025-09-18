В Омске массово эвакуируют вузы: в чем причина

«Сотрудники полиции завершили проверочные мероприятия в здании ОмГУПСа. Вещества и предметы, представляющие опасность, не обнаружены. Студенты и преподаватели возвращаются к учебному процессу», — рассказали в полиции.
Известно также, что эвакуация была в ОмГУ и ОмГТУ. Как заверили «ФедералПресс» в полиции, в ходе проверки ничего подозрительного обнаружено не было. В связи с этим учебный процесс возобновлен.
«Никаких предметов или веществ, которые бы представляли опасность, обнаружено не было. Сотрудники вуза приступили к работе, учебный процесс ведется в штатном режиме», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ОмГТУ.
Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.
