В Омске массово эвакуируют вузы: в чем причина

ОМСК, 18 сентября, ФедералПресс. В Омске произошла эвакуация студентов и преподавательского состава сразу из нескольких вузов. По предварительным данным, как сообщается в соцсетях, в некоторых корпусах ощущался запах гари или газа, а также было слышно несколько хлопков. В пресс-службе регионального главка МВД рассказали, в чем дело.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сотрудники полиции завершили проверочные мероприятия в здании ОмГУПСа. Вещества и предметы, представляющие опасность, не обнаружены. Студенты и преподаватели возвращаются к учебному процессу», — рассказали в полиции.

Известно также, что эвакуация была в ОмГУ и ОмГТУ. Как заверили «ФедералПресс» в полиции, в ходе проверки ничего подозрительного обнаружено не было. В связи с этим учебный процесс возобновлен.

«Никаких предметов или веществ, которые бы представляли опасность, обнаружено не было. Сотрудники вуза приступили к работе, учебный процесс ведется в штатном режиме», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ОмГТУ.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

