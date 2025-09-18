Ричмонд
Экс-главу села в Калининградской области судят за присвоение земли

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело против бывшего главы администрации муниципального образования «Головкинское сельское поселение». Чиновника обвиняют в присвоении земельных участков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

Следствие установило, что ещё в 2016 году руководитель администрации заключил с самим собой договоры аренды трёх земельных участков общей площадью свыше 4,2 тысячи квадратных метров. Ещё один участок он оформил в собственность, минуя необходимые процедуры. В дальнейшем арендованные земли также были переведены им в личное владение.

При этом глава поселения не опубликовал обязательные извещения о предоставлении участков и умолчал о конфликте интересов. Часть земель он продал, причинив ущерб местному бюджету более чем на 1,3 миллиона рублей.

По иску прокуратуры спорные участки уже возвращены в муниципальную собственность. Теперь судьбу бывшего чиновника предстоит определить Полесскому районному суду.