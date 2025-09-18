Экс-главу села в Калининградской области судят за присвоение земли

Следствие установило, что ещё в 2016 году руководитель администрации заключил с самим собой договоры аренды трёх земельных участков общей площадью свыше 4,2 тысячи квадратных метров. Ещё один участок он оформил в собственность, минуя необходимые процедуры. В дальнейшем арендованные земли также были переведены им в личное владение.