В Бобруйске рабочего засыпало грунтом, СК проводит проверку

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске рабочего засыпало грунтом. Следователи проводят проверку. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Источник: СК

Днем 17 сентября на ул. Гоголя в Бобруйске один из рабочих, 37-летний местный житель, нарушив правила безопасности, спустился в траншею для прокладки ливневой системы. Внезапное обрушение грунта привело к тому, что мужчина оказался под завалом. Его тело извлекли коллеги. Прибывшие медики констатировали смерть рабочего.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели рабочего.