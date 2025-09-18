В Бобруйске рабочего засыпало грунтом, СК проводит проверку

Днем 17 сентября на ул. Гоголя в Бобруйске один из рабочих, 37-летний местный житель, нарушив правила безопасности, спустился в траншею для прокладки ливневой системы. Внезапное обрушение грунта привело к тому, что мужчина оказался под завалом. Его тело извлекли коллеги. Прибывшие медики констатировали смерть рабочего.