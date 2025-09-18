Ричмонд
Беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкирии

Украинские беспилотники нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов Башкирии. В результате инцидента никто не пострадал.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Два БПЛА самолетного типа атаковали предприятие, принадлежащее «Газпром нефтехим Салават». В результате налета никто не пострадал. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Для отражения нападения были задействованы все уровни защиты, однако после падения обломков на территории промышленного объекта возник пожар, на ликвидации которого работают экстренные службы.

«Газпром нефтехим Салават» — дочерняя компания «Газпрома» и владелец крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса на юге республики. Предприятие осуществляет полный цикл переработки углеводородов и производит более 150 наименований продукции.

