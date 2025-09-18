В МЧС по Башкирии напомнили, как вести себя при атаке БПЛА

Если человек находится в здании, по возможности, следует спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом не нужно, он может застрять.
Если гражданин в квартире, нужно найти место без окон между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Здесь нужно сесть на пол. Ни в коем случае нельзя подходить к окнам, советуют в пресс-службе ведомства.
Находясь на улице, следует немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
Будучи в транспорте, нужно сразу же его покинуть и найти укрытие.
После атаки при обнаружении БПЛА или его частей — ни в коем случае ничего не трогайте и сразу же покиньте место, где нашли устройство. Незамедлительно сообщите о находке в 112. Назовите оператору свои ФИО и место обнаружения беспилотника.