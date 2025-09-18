Депутата Госсобрания Башкирии осудят за взятки и мошенничество

Следствие установило, что в октябре 2024 года обвиняемый вместе с сообщником предложил своей знакомой выступить посредником в передаче взятки в размере 10 миллионов рублей. Взамен они обещали способствовать прекращению уголовного преследования женщины за незаконную банковскую деятельность. Дополнительно жители Башкирии требовали 200 тысяч рублей за якобы необходимое оформление документов.