Депутата Госсобрания Башкирии осудят за взятки и мошенничество

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении депутата регионального парламента. Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Парламентария обвиняют в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере и попытке мошенничества, причинившего значительный материальный ущерб гражданину.
Следствие установило, что в октябре 2024 года обвиняемый вместе с сообщником предложил своей знакомой выступить посредником в передаче взятки в размере 10 миллионов рублей. Взамен они обещали способствовать прекращению уголовного преследования женщины за незаконную банковскую деятельность. Дополнительно жители Башкирии требовали 200 тысяч рублей за якобы необходимое оформление документов.
Женщина после этого обратилась в полицию. Сотрудникам удалось пресечь противоправную деятельность в момент передачи части запрошенной суммы.
— Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы. В отношении второго участника преступной группы материалы выделены в отдельное производство, — добавили в прокуратуре.
