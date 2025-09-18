В Башкирии перестал работать мобильный интернет

В Уфе и некоторых других городах Башкирии 18 сентября перестал работать мобильный интернет. Число жалоб на связь, согласно данным сервиса Downdetector, стало стремительно расти в 12:30 по местному времени. За час ресурс зафиксировал почти 200 обращений, касающихся проблем с мобильным интернетом. По предварительным данным, его работу могли приостановить из соображений безопасности.
— Сотовые вышки могут использоваться для наведения беспилотников. Координаты легко отслеживаются по сигналу. Периодическое отключение мобильного интернета затрудняет наведение дронов, — объяснял ранее возможные неполадки со мобильной связью телеграм-канал «Объясняем. Башкортостан».
Напомним, 18 сентября глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что предприятие «Газпром нефтехим Салават» подверглось атаке БПЛА. На заводе возник пожар.