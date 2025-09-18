Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии перестал работать мобильный интернет

Жители Уфы и других городов жалуются на проблемы со связью.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе и некоторых других городах Башкирии 18 сентября перестал работать мобильный интернет. Число жалоб на связь, согласно данным сервиса Downdetector, стало стремительно расти в 12:30 по местному времени. За час ресурс зафиксировал почти 200 обращений, касающихся проблем с мобильным интернетом. По предварительным данным, его работу могли приостановить из соображений безопасности.

— Сотовые вышки могут использоваться для наведения беспилотников. Координаты легко отслеживаются по сигналу. Периодическое отключение мобильного интернета затрудняет наведение дронов, — объяснял ранее возможные неполадки со мобильной связью телеграм-канал «Объясняем. Башкортостан».

Напомним, 18 сентября глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что предприятие «Газпром нефтехим Салават» подверглось атаке БПЛА. На заводе возник пожар.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше