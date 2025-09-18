Ричмонд
Новосибирец скончался в погребе гаража на улице Есенина

Ему внезапно стало плохой.

Источник: пресс-служба спасателей МАСС

Сегодня экипаж спасателей «Вега-1» выехал на улицу Есенина в Новосибирске после сообщения о трагическом случае в одном из гаражей. В погребе находился мужчина 1948 года рождения, который принимал картошку. Ему внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Спасатели извлекли мужчину с использованием альпинистского снаряжения и дыхательных аппаратов, применяя методику работы в замкнутых помещениях. На месте происшествия совместно с бригадой скорой медицинской помощи проводились реанимационные мероприятия, включая сердечно-легочную реанимацию.

К сожалению, спасти мужчину не удалось.