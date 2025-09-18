Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове в ночном пожаре пострадала семья

Семья с детьми чудом спаслась на пожаре в частном доме в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Ночной пожар в частном доме на улице Пескова едва не закончился трагедией. Благодаря решительным действиям матери двоим детям удалось спастись из огненной ловушки. Всей семье потребовалась медицинская помощь из-за отравления угарным газом. Об этом сообщили в донском МЧС.

Огонь вспыхнул около полуночи. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в водонагревателе. В тот момент мать с детьми уже спали. Проснувшись от запаха дыма, женщина не растерялась и успела вывести обоих детей на улицу, однако во время эвакуации все они успели надышаться едким дымом.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Спасатели ликвидировали огонь на площади в сто квадратных метров. В тушении были задействованы 20 человек личного состава и пять единиц специальной техники.