В Ростове в ночном пожаре пострадала семья

Ночной пожар в частном доме на улице Пескова едва не закончился трагедией. Благодаря решительным действиям матери двоим детям удалось спастись из огненной ловушки. Всей семье потребовалась медицинская помощь из-за отравления угарным газом. Об этом сообщили в донском МЧС.
Огонь вспыхнул около полуночи. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в водонагревателе. В тот момент мать с детьми уже спали. Проснувшись от запаха дыма, женщина не растерялась и успела вывести обоих детей на улицу, однако во время эвакуации все они успели надышаться едким дымом.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Спасатели ликвидировали огонь на площади в сто квадратных метров. В тушении были задействованы 20 человек личного состава и пять единиц специальной техники.