Подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана, арестовали

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Суд арестовал подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана во Владивостоке.

Источник: © РИА Новости

Во вторник СУСК РФ по региону сообщило, что пьяные 15-летние подростки и другие соучастники подозреваются в хулиганских действиях: в ночь на 10 сентября на улице Хабаровской во Владивостоке они сначала повредили автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. Потом напали на водителя грузовой машины, ворвались в круглосуточный магазин, где напали на мужчину, а затем и на водителя такси и пассажира, который находился в салоне. В правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости, что они также избили граждан Узбекистана. Двух подростков задержали.

«По ходатайству следователя СКР Приморья одному из подозреваемых в хулиганстве на улице Хабаровской несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.