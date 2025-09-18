Подростка, подозреваемого в избиении граждан Узбекистана, арестовали

Во вторник СУСК РФ по региону сообщило, что пьяные 15-летние подростки и другие соучастники подозреваются в хулиганских действиях: в ночь на 10 сентября на улице Хабаровской во Владивостоке они сначала повредили автомобиль и распылили в салон аэрозольный баллончик. Потом напали на водителя грузовой машины, ворвались в круглосуточный магазин, где напали на мужчину, а затем и на водителя такси и пассажира, который находился в салоне. В правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости, что они также избили граждан Узбекистана. Двух подростков задержали.