Группу молодых волгоградцев обвиняют в разбойных нападениях и грабежах

По информации СУ СКР по региону, в июле 2025 года обвиняемые в нетрезвом состоянии на территории Тракторозаводского района Волгограда совершили серию преступлений в отношении прохожих. Так, одного из потерпевших избили, а затем украли у него мобильный телефон. Другому мужчине фигурнаты нанесли множественные удары, похитили у него смартфон и серебряную цепочку.
У еще одного волгоградца молодые люди, также применяя насилие, сорвали барсетку с деньгами и телефоном. Затем, действуя из хулиганских побуждений, они зажигалкой подожгли мужчине волосы.
Жертвы нападений получили различные телесные повреждения. У одного из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Сейчас расследование завершено. Уголовные дела готовятся к направлению в суд.