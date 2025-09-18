Группу молодых волгоградцев обвиняют в разбойных нападениях и грабежах

По информации СУ СКР по региону, в июле 2025 года обвиняемые в нетрезвом состоянии на территории Тракторозаводского района Волгограда совершили серию преступлений в отношении прохожих. Так, одного из потерпевших избили, а затем украли у него мобильный телефон. Другому мужчине фигурнаты нанесли множественные удары, похитили у него смартфон и серебряную цепочку.