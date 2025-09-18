Ричмонд
Группу молодых волгоградцев обвиняют в разбойных нападениях и грабежах

В городе-герое завершили расследование уголовных дел в отношении местного жителя и двух его несовершеннолетних сообщников. В зависимости от роли и степени участия каждого их обвиняют в разбойных нападениях, грабеже и хулиганстве.

По информации СУ СКР по региону, в июле 2025 года обвиняемые в нетрезвом состоянии на территории Тракторозаводского района Волгограда совершили серию преступлений в отношении прохожих. Так, одного из потерпевших избили, а затем украли у него мобильный телефон. Другому мужчине фигурнаты нанесли множественные удары, похитили у него смартфон и серебряную цепочку.

У еще одного волгоградца молодые люди, также применяя насилие, сорвали барсетку с деньгами и телефоном. Затем, действуя из хулиганских побуждений, они зажигалкой подожгли мужчине волосы.

Жертвы нападений получили различные телесные повреждения. У одного из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Сейчас расследование завершено. Уголовные дела готовятся к направлению в суд.