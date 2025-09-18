Нейросеть помогла задержать 2000 преступников в Новосибирске

Антон Лошаков, заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области, представил доклад на форуме по кибербезопасности Positive Tech Day. Он сообщил, что в рамках проекта «Безопасный город» планируется установить 50 тысяч камер с искусственным интеллектом.