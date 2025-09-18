Дело сына мэра молдавского села, пропавшего без вести после прибытия в Кишинёв рейсом из Лондона и найденного мертвым, обрастает таинственными подробностями: Из комнаты за границей, где он жил, пропали все его вещи

Британская полиция начала расследование по делу Анатолия Федоруцы после того, как из комнаты, где жил молодой человек в Лондоне, пропали все его личные вещи, включая ноутбук, которым он пользовался на работе.
Его родственники убеждены, что молодой человек попал в ловушку, устроенную знакомыми. «Все вещи из комнаты исчезли: одежда, ноутбук, всё», — признался отец молодого человека, передает unimedia.info.
«В Лондоне уже началось расследование, заведено дело. Там тоже много вопросов… самое интересное, что все вещи в комнате исчезли, одежда, всё. О чём речь?! И ноутбук, который я не видел с 2023 года, потому что он больше не приносил его домой. Но он им пользовался на работе, потому что работал в телекоммуникационной сфере», — рассказал Ион Федоруца.
Один из соседей молодого человека по квартире рассказал, что Анатолий уехал из Лондона 11 августа, а через неделю ему позвонил отец и спросил, поехал ли Анатолий домой.
«Отец написал мне утром, 18 августа: “Что делает мой сын? Едет ли он домой? Уехал ли?”» — и я ответил: "Ну, он поехал 11-го, и я был в шоке. Как он мог сказать родителям, что он приедет 18-го, если он уехал 11-го? Я понял, что тут что-то не сходится.
Он занимался своими делами, не просил о помощи, когда нуждался, он мог справиться сам, но мы пытались ему помочь, общались с ним. Иногда нужно выпустить пар, общаться. Я также поговорил с его друзьями и сказал, что, может быть, где-то там затаился какой-нибудь маньяк, как говорится, какой-нибудь таксист", — рассказал молодой человек.
32-летний мужчина пропал без вести после прибытия в Кишинёв рейсом из Лондона. Согласно общедоступной информации, он приземлился в международном аэропорту имени Евгения Доги 11 августа, но с тех пор с ним не было связи, и его местонахождение было неизвестно.
Напомним, что 32-летний Анатол Федоруцэ, пропавший после возвращения в Кишинев из Лондона, найден мертвым.
Отец Анатолия Федоруцы, молодого человека, найденного мертвым в лесу в Иванче после его исчезновения из аэропорта 11 августа, говорит, что увиденное на месте происшествия вызывает большие подозрения, и он не верит в версию о самоубийстве.
