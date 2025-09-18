Обжалован приговор гиду новосибирской турфирмы, осужденному за гибель туристов

В материалах следствия указывается, что в августе 2022 года Иван Алабугин и его напарник по неутвержденному маршруту повели группу в поход, закончившийся смертью восьми туристов и второго проводника. Иван Алабугин вину не признал. Заключивший сделку со следствием директор турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов, суд над которым завершился в 2023 году, уже вышел на свободу.