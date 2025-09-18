Ричмонд
Обжалован приговор гиду новосибирской турфирмы, осужденному за гибель туристов

Защита подала апелляционную жалобу на приговор гиду новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Ивану Алабугину по делу о гибели группы туристов на вулкане Ключевская сопка.

В середине августа Усть-Камчатский районный суд признал его виновным в оказании небезопасных услуг, повлекших человеческие жертвы (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и назначил четыре с половиной года колонии. Гиду запретили заниматься туристической деятельностью в течение трех лет после освобождения и обязали выплатить родным погибших туристов около 14 млн руб. компенсации морального вреда.

Как указывается в картотеке суда, к 30 сентября прокуратура должна внести возражения на жалобу.

В материалах следствия указывается, что в августе 2022 года Иван Алабугин и его напарник по неутвержденному маршруту повели группу в поход, закончившийся смертью восьми туристов и второго проводника. Иван Алабугин вину не признал. Заключивший сделку со следствием директор турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов, суд над которым завершился в 2023 году, уже вышел на свободу.