С начала года на водоемах Башкирии погибли 11 человек

Он посоветовал жителям Башкирии воздержаться от выхода на лодке в ветреную погоду и в темное время суток. Наиболее безопасным вариантом считается рыбалка с берега или на небольшом удалении от него. Перед выездом на водоем обязательно следует сообщить родственникам о месте планируемой рыбалки и предполагаемом времени возвращения.