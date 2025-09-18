С начала года на водоемах Башкирии погибли 11 человек

С начала 2025 года на водоемах Башкирии зафиксированы случаи гибели людей во время рыбной ловли. По данным оперативной службы «Система-112», в республике погибли 11 любителей рыбалки.
Как пояснили спасатели, осенний сезон традиционно привлекает множество рыбаков к водоемам, однако именно в этот период значительно возрастают риски для жизни. Погода в это время года отличается нестабильностью: теплые дни внезапно сменяются резким похолоданием, что создает опасные условия на воде.
За последние месяцы в экстренные службы поступило более 85 обращений, связанных с происшествиями во время рыбалки. Руководитель комитета по ЧС Кирилл Первов обратился к жителям с рекомендациями по безопасному поведению на воде.
Он посоветовал жителям Башкирии воздержаться от выхода на лодке в ветреную погоду и в темное время суток. Наиболее безопасным вариантом считается рыбалка с берега или на небольшом удалении от него. Перед выездом на водоем обязательно следует сообщить родственникам о месте планируемой рыбалки и предполагаемом времени возвращения.
