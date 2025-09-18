«Колесо лопнуло во время движения». Женщина на грузовике слетела с трассы в Столбцовском районе

В Столбцовском районе водитель грузовика попала в жесткое ДТП на трассе Р-2. Подробности сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Авария под Столбцами произошла 17 сентября примерно в 17.00 часов. так, 24-м километре автодороги 46-летняя минчанка за рулем «Мерседес Бенц АТЕГО» не справилась с управлением, когда во время движения у грузовика лопнуло левое переднее колесо. Грузовик оказался в кювете, где врезался в придорожное дерево.
В ДТП водитель пострадала и была госпитализирована.
Проводится проверка.
