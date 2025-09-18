«Колесо лопнуло во время движения». Женщина на грузовике слетела с трассы в Столбцовском районе

Авария под Столбцами произошла 17 сентября примерно в 17.00 часов. так, 24-м километре автодороги 46-летняя минчанка за рулем «Мерседес Бенц АТЕГО» не справилась с управлением, когда во время движения у грузовика лопнуло левое переднее колесо. Грузовик оказался в кювете, где врезался в придорожное дерево.