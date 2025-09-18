Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Колесо лопнуло во время движения». Женщина на грузовике слетела с трассы в Столбцовском районе

Женщина за рулем грузовика попала в жесткое ДТП под Столбцами.

Источник: Комсомольская правда

В Столбцовском районе водитель грузовика попала в жесткое ДТП на трассе Р-2. Подробности сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Авария под Столбцами произошла 17 сентября примерно в 17.00 часов. так, 24-м километре автодороги 46-летняя минчанка за рулем «Мерседес Бенц АТЕГО» не справилась с управлением, когда во время движения у грузовика лопнуло левое переднее колесо. Грузовик оказался в кювете, где врезался в придорожное дерево.

В ДТП водитель пострадала и была госпитализирована.

Проводится проверка.

И мы писали автобус футбольного клуба БАТЭ попал в аварию в Минске — сорвались колеса.

Также «Минсктранс» сообщил об инциденте с задымлением троллейбуса в Минске.

Еще в Бобруйске рабочий погиб при обрушении грунта в траншее под ливневку.

Тем временем СМИ сообщили, что нападение совершено на гражданку Беларуси в Польше.