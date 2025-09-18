Полтора года жила в аду. Муж до последнего скрывал убийство жены, пока не вспыли пугающие подробности

49-летний житель Читы был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и истязании собственной супруги, повлекших ее смерть. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Забайкалья.
Полтора года кошмара. Именно столько длился ад для женщины, которую систематически избивал самый близкий человек. А в марте этого года очередные побои стали для нее последними: множественные удары по голове и телу привели к трагическому финалу. Три дня спустя она скончалась в собственной квартире.
— В суде обвиняемый пытался оправдаться, заявляя, что в те дни был у родителей. Но против него говорили неоспоримые улики — свидетельские показания и детализация звонков, которые полностью развенчали его ложь. Единогласный вердикт присяжных поставил точку в деле, — отметили в пресс-службе ведомства.
Суд назначил ему 13,5 лет строгого режима. И обязал выплатить матери погибшей миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подросток оставил телефон, деньги, документы дома и бесследно исчез по дороге в школу.