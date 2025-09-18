Полтора года жила в аду. Муж до последнего скрывал убийство жены, пока не вспыли пугающие подробности

Полтора года кошмара. Именно столько длился ад для женщины, которую систематически избивал самый близкий человек. А в марте этого года очередные побои стали для нее последними: множественные удары по голове и телу привели к трагическому финалу. Три дня спустя она скончалась в собственной квартире.