Полтора года жила в аду. Муж до последнего скрывал убийство жены, пока не вспыли пугающие подробности

Жителя Читы приговорили к 13,5 годам колонии за убийство жены.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

49-летний житель Читы был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и истязании собственной супруги, повлекших ее смерть. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Забайкалья.

Полтора года кошмара. Именно столько длился ад для женщины, которую систематически избивал самый близкий человек. А в марте этого года очередные побои стали для нее последними: множественные удары по голове и телу привели к трагическому финалу. Три дня спустя она скончалась в собственной квартире.

— В суде обвиняемый пытался оправдаться, заявляя, что в те дни был у родителей. Но против него говорили неоспоримые улики — свидетельские показания и детализация звонков, которые полностью развенчали его ложь. Единогласный вердикт присяжных поставил точку в деле, — отметили в пресс-службе ведомства.

Суд назначил ему 13,5 лет строгого режима. И обязал выплатить матери погибшей миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

