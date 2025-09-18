В Прикамье 19-летний юноша уехал из дома на велосипеде и бесследно исчез

Поиск 19-летнего юноши, который уехал из дома на велосипеде и бесследно исчез, ведётся в Пермском крае, сообщает отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
Сообщение о пропаже молодого человека было опубликовано днём 18 сентября. Как рассказывает поисковый отряд, 19-летний Алексей Игнатов из Чусового пропал за два дня до этого. Молодой человек ушёл из дома около 10:00 16 сентября — он сел на спортивный велосипед и уехал. С того момента местонахождение юноши остаётся неизвестно.
Как уточняют волонтёры, рост молодого человека около 162−169 сантиметров, у него среднее сложение. В день своего исчезновения Алексей был одет в тёплую олимпийку серого цвета с полосками на рукавах, чёрные штаны, синие кроссовки, белый шлем и защитную экипировку на руках и ногах.
С собой у пропавшего был зелёный рюкзак и плечевая сумка на груди. Отдельно уточняется, что юноше требуется медицинская помощь. О том, где находится молодой человек, можно сообщить по телефонам 8−912−880−41−60 и 102.