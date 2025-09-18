В Прикамье 19-летний юноша уехал из дома на велосипеде и бесследно исчез

Сообщение о пропаже молодого человека было опубликовано днём 18 сентября. Как рассказывает поисковый отряд, 19-летний Алексей Игнатов из Чусового пропал за два дня до этого. Молодой человек ушёл из дома около 10:00 16 сентября — он сел на спортивный велосипед и уехал. С того момента местонахождение юноши остаётся неизвестно.