На автотрассе под колесами иномарки погиб медвежонок

В Адлере выбежавший на дорогу медвежонок погиб под колесами легкового автомобиля. Это произошло утром 17 сентября на дороге в сторону Красной Поляны. Косолапый погиб на месте. В результате ДТП на данном участке было затруднено движение транспорта. Что делать если дикое животное попало под колеса — в материале kuban.aif.ru.
60 тысяч за мишку.
Это дорожно-транспортное происшествие произошло в Адлерском районе. Женщина за рулем легкового автомобиля наехала на внезапно появившегося на дороге медвежонка. Животное погибло на месте.
Как положено в подобных случаях, водитель дожидалась сотрудников полиции на месте ДТП.
Сделанное очевидцами печальное фото с распластавшимся на трассе безжизненным бурым зверем разлетелось по пабликам и социальным сетям. Произошедшее прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Утром в Сочи на ФАД А-149 48-летняя женщина, управляя автомобилем “Хавал”, совершила наезд на медведя. В результате ДТП животное погибло», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что за погибшего медвежонка водителю грозит штраф в сумме 60 тысяч рублей. Этим будет заниматься Минприроды.
Как в краевой полиции уточнили kuban.aif.ru, в возбуждении уголовного и административного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления.
Символ нацпарка.
Информация об активности медведей в районе Красной Поляны регулярно появляется в социальных сетях. Они бегают по дорогам, приходят в населенные пункты и часто попадают на записи камер видеонаблюдения.
Это закономерно — рядом находятся земли Сочинского национального парка, где проживет эта популяция. Кавказский бурый медведь — самый крупный хищник Кавказа. Он изображен на логотипе Сочинского нацпарка.
Как рассказали в пресс-службе нацпарка, в настоящее время у медведей так называемый «нажировочный период», когда они активно едят, накапливая на период зимней спячки жир.
«В поисках пищи могут приближаться к жилью человека — о таких случаях нам сообщают постоянно. Медведей привлекает запах еды, места сбора мусора, поспевший урожай в садах», — пояснили в нацпарке.
Имея хорошую память, косолапые периодически обходят богатые на пищу места. Возможно, погибший косолапый погиб по пути в населенный пункт, где планировал поживиться в саду или на ближайшей мусорке.
Во время бега медведь может достигать 60 км/ч и двигается почти бесшумно. Поэтому он вполне мог появиться на дороге неожиданно для водителя.
Животные гибнут на дорогах.
К сожалению, ДТП с дикими животными — не редкость. Так, возле Мацестинского тоннеля в Сочи водитель легковушки не успел среагировать и врезался в появившееся в тоннеле стадо из пяти коров. Одна буренка погибла.
Еще одно стадо коров стало причиной ДТП возле сочинского аэропорта. Трое из четырех животных погибли.
В Гулькевичском районе Кубани водитель «Газели» сбил сразу 16 диких кабанов. Зрелище было ужасным.
Но что делать водителю, если под колесами его авто оказалось животное? Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Первым делом надо включить «аварийку» и обозначить место ДТП знаком аварийной остановки. После нужно вызвать сотрудников ГИА, позвонив по номеру 112. Если есть пострадавшие люди, следует вызвать и скорую помощь.
Далее нужно сделать фото и видеосъемку места происшествия, зафиксировав повреждения машины, животное, дорогу с разметкой, знаками и ландшафтом.
К животному подходить, а тем более трогать его запрещено. Это может быть опасным. Разумеется, нельзя перемещать автомобиль.