На автотрассе под колесами иномарки погиб медвежонок

В Адлере выбежавший на дорогу медвежонок погиб под колесами легкового автомобиля. Это произошло утром 17 сентября на дороге в сторону Красной Поляны. Косолапый погиб на месте. В результате ДТП на данном участке было затруднено движение транспорта. Что делать если дикое животное попало под колеса — в материале kuban.aif.ru.