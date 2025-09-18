Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек пострадали при столкновении автомобилей в Челябинске

Пять человек пострадали при столкновении автомобилей в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 сентября около дома 11 по улице Мамина (Тракторозаводский район).

Там столкнулись Nissan и Datsun, которыми управляли 38-летняя женщина и 21-летний парень соответственно.

«По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пять человек», — прокомментировали в пресс-службе ГАИ.

На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.