Пять человек пострадали при столкновении автомобилей в Челябинске

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 сентября около дома 11 по улице Мамина (Тракторозаводский район).
Там столкнулись Nissan и Datsun, которыми управляли 38-летняя женщина и 21-летний парень соответственно.
«По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пять человек», — прокомментировали в пресс-службе ГАИ.
На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.