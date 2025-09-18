В Перми задержали сбежавшего жителя Нижнего Новгорода, осуждённого за кражу

В момент своего задержания мужчина планировал уехать в родной Нижний Новгород на поезде. В дежурной части, куда привезли задержанного, выяснилось, что в апреле 2025 года его осудили по статье УК РФ «Кража» и приговорили к исправительным работам на один год. Через некоторое время в силу вступила апелляция, изменяющая наказание.