В Перми задержали сбежавшего жителя Нижнего Новгорода, осуждённого за кражу

Житель Нижнего Новгорода, сбежавший от отбывания наказания за кражу, был задержан в Перми, сообщает Пермский линейный отдел МВД России на транспорте.
Инцидент произошёл на железнодорожной станции Пермь II 16 сентября. Сотрудники транспортной полиции проводили на перроне оперативные мероприятия и обнаружили возле путей 32-летнего мужчину из Нижнего Новгорода. Как оказалось, к тому моменту он находился в розыске, объявленном ГУФСИН Пермского края.
В момент своего задержания мужчина планировал уехать в родной Нижний Новгород на поезде. В дежурной части, куда привезли задержанного, выяснилось, что в апреле 2025 года его осудили по статье УК РФ «Кража» и приговорили к исправительным работам на один год. Через некоторое время в силу вступила апелляция, изменяющая наказание.
«С учётом апелляционного постановления не отбытое наказание в виде исправительных работ суд заменил на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении сроком на 3 месяца. В июле 2025 года по решению суда осужденный должен был самостоятельно прибыть в колонию-поселение», — рассказывает Пермский ЛО МВД на транспорте.
Когда мужчина уклонился от наказания и сбежал, его объявили в федеральный розыск. Сейчас мужчину передали инициатору его розыска, а суд вынесет решение о замене наказания.