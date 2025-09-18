В Петербурге задержан экс-чиновник Борис Авакян

Но больше всего Авакян известен читателям «Фонтанки» не как чиновник, а как любитель дорогой жизни. Куртки из крокодила, «Ленд Ровер», «Майбах», статусные заведения, жена — «Мисс мира». В 2016 он попал в поле зрения силовиков из-за контрабанды. Из-под домашнего ареста он смог улизнуть в Париж, а во время очередного обострения в Нагорном Карабахе предстал перед общественностью полковником армии непризнанной республики. В 2018 году Авакян отрекся от российского гражданства и занялся карьерой в Ереване. Но буквально через три года он внезапно оказался в одном ресторане с полковником ФСБ, курировавшем проблемы контрабанды. За этим следовал этап в Москву, но уже в 2025 Авакян назвал себя участником СВО.