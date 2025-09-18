Взрывотехники обезвредили 100-килограммовую авиабомбу, найденную на Кубани

Оперативная группа ОМОН «Пластун» незамедлительно выехала на место и провела тщательную идентификацию боеприпаса. Специалисты квалифицировали его как фугасную авиабомбу, которая могла представлять серьезную угрозу безопасности населения.



Боеприпас был аккуратно вывезен на специальный полигон — карьер, где с соблюдением всех мер предосторожности и профессиональными методами его обезвредили и уничтожили.