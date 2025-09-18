Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывотехники обезвредили 100-килограммовую авиабомбу, найденную на Кубани

В Темрюкском районе взрывотехники Росгвардии успешно уничтожили опасный боеприпас времен Великой Отечественной войны весом около 100 килограммов. Местные службы получили сигнал от тракториста, который обнаружил снаряд во время расчистки зарослей камыша недалеко от окраины города Темрюка.

Источник: соцсети

Оперативная группа ОМОН «Пластун» незамедлительно выехала на место и провела тщательную идентификацию боеприпаса. Специалисты квалифицировали его как фугасную авиабомбу, которая могла представлять серьезную угрозу безопасности населения.

Боеприпас был аккуратно вывезен на специальный полигон — карьер, где с соблюдением всех мер предосторожности и профессиональными методами его обезвредили и уничтожили.