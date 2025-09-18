МЧС Башкирии опубликовало правила поведения при угрозе беспилотников

МЧС по Башкирии опубликовало рекомендации для жителей республики на случай возможных атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Если вы находитесь в здании, необходимо переместиться на нижние этажи, в подвальное помещение или подземную парковку. Важно избегать использования лифтов, поскольку они могут перестать работать в экстренной ситуации.
Для тех, кто находится в квартире, оптимальным решением будет укрытие в помещении без окон, расположенном между несущими стенами. Чаще всего таким местом является ванная комната, где рекомендуется расположиться на полу. Категорически запрещается приближаться к оконным проемам.
При нахождении на открытой местности следует как можно быстрее укрыться в ближайшем капитальном строении, подземном переходе или парковке.
Если угроза застала в транспортном средстве, необходимо немедленно его покинуть и найти безопасное укрытие.
При обнаружении беспилотника или его фрагментов, запрещается прикасаться к ним. Следует немедленно покинуть место обнаружения и сообщить о находке по единому номеру экстренных служб 112, указав оператору свои personal данные и точное местоположение объекта.
