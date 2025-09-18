Ричмонд
Жителя Башкирии приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство

Свою жертву он убил с помощью сообщника.

Источник: Башинформ

Верховный суд Башкирии вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины, который признан виновным по статье «убийство, совершенное группой лиц». По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в мае 2024 года подсудимый на улице познакомился с двумя мужчинами, и они решили устроить застолье с алкоголем. В этот же вечер между фигурантом уголовного дела и его новым знакомым произошел конфликт.

Подсудимый и второй соучастник нанесли оппоненту множество ударов руками и ногами по различным частям тела, а также надавили на органы шеи. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Материалы в отношении второго участника выделены в отдельное производство.