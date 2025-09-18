Ричмонд
В ЛНР завели уголовное дело против начальника энергоинспекции

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении начальника энергоинспекции одной из электросетевых компаний Луганской Народной Республики, подозреваемого в получении взятки. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

Источник: РИА "Новости"

«Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике на основании материалов УФСБ России по ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении начальника энергоинспекции республиканской электросетевой компании. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка)», — сказала она.

Установлено, что июле этого года во время проверки коммерческой организации в Антрацитовском районе подозреваемый выявил незаконное подключение к сетям электроснабжения. За несоставление акта безучетного пользования он потребовал от учредителя предприятия 50 тыс. рублей.

«Фигурант уголовного дела был задержан в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по ЛНР», — отметила представитель следственного управления.