В ЛНР завели уголовное дело против начальника энергоинспекции

«Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике на основании материалов УФСБ России по ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении начальника энергоинспекции республиканской электросетевой компании. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка)», — сказала она.
Установлено, что июле этого года во время проверки коммерческой организации в Антрацитовском районе подозреваемый выявил незаконное подключение к сетям электроснабжения. За несоставление акта безучетного пользования он потребовал от учредителя предприятия 50 тыс. рублей.
«Фигурант уголовного дела был задержан в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по ЛНР», — отметила представитель следственного управления.