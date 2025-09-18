На дороге в Самарской области загорелась иномарка из-за протечки масла

В Самарской области 18 сентября в движении загорелась иномарка Renault Scenic. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», инцидент произошел на 6 километре трассы Клявлино — Русское Добрино. О ЧП сообщили в 10.18.
«На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСЧ № 119», — уточнила пресс-служба учреждения.
К месту аварии прибыли медики и полицейские. По предварительным данным, причиной пожара стало то, что масло в автомобиле протекло на глушитель, об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
А вечером 17 сентября в Самарской области на трассе М-5 столкнулись три фуры.