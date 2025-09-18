Находившийся в федеральном розыске экс-чиновник Борис Авакян задержан в Петербурге

По версии следствия, в 2015 году обвиняемые организовали схему незаконного ввоза товаров из Финляндии. Они провозили контрабанду через МАПП «Торфяновка» затем подменяли ее на строительные материалы на складе, а после оформляли на посту «Кронштадтский» уже как стройматериалы, которые затем возвращались обратно. Эта схема, по данным обвинения, была реализована не менее 35 раз и привела к неуплате таможенных платежей на указанную сумму.