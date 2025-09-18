Находившийся в федеральном розыске экс-чиновник Борис Авакян задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали Бориса Авакяна, бывшего замруководителя Управления Росимущества по Ленобласти, который находился в федеральном розыске. По информации телеканала «78», его арестовали на Таврической улице и доставили в полицию Центрального района.
Как сообщал «Коммерсантъ» в апреле 2024 года, Генеральная прокуратура России передала в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга уголовное дело в отношении Бориса Авакяна, Олега Панова, Дмитрия Зарубина и еще 18 человек. Все они обвиняются в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 4,2 миллиарда рублей.
По версии следствия, в 2015 году обвиняемые организовали схему незаконного ввоза товаров из Финляндии. Они провозили контрабанду через МАПП «Торфяновка» затем подменяли ее на строительные материалы на складе, а после оформляли на посту «Кронштадтский» уже как стройматериалы, которые затем возвращались обратно. Эта схема, по данным обвинения, была реализована не менее 35 раз и привела к неуплате таможенных платежей на указанную сумму.
Авакяна также разыскивали правоохранительные органы Армении по уголовному делу о легализации доходов, полученных преступным путём, и незаконном пересечении границы.