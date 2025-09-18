Шакалы и лисы нападают на хутора в Волгоградской области

Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в целях регулирования численности охотничьих ресурсов до 14 октября текущего года разрешен отстрел 5 шакалов и 5 лисиц в границах государственного охотничьего заказника регионального значения «Кумылженский».
В Облкомприроды поясняют, что такая необходимость вызвана из-за появления диких хищных животных в указанных населенных пунктах, что угрожает имуществу и здоровью граждан.
Хутор Краснянский является центром Краснянского сельского поселения, в состав которого в общей сложности входят девять хуторов. Местные жители утверждают, что постоянно страдают от набегов диких животных, которые разоряют птичники и убивают овец.
— У нас холмистая местность, леса, река Медведица. Хутор Краснянский находится под горой. Мы постоянно слышим концерты — то шакалы воют, то волки на этой горе. Причем волки уже не только по ночам, но уже и днем воют. Вот столько их развелось, — рассказала V102.RU местная жительница.
По ее словам, весной в ее хозяйстве было 50 кур, а сейчас осталось 10.
— Всё утащили, представляете? Сейчас лисы учат лисят. Вот у меня во дворе охотничья собака, так они её не боятся. Лезут и всё, — сетует жительница Краснянского. — Заказник «Кумылженский» доходит до середины хутора. В заказнике, конечно, постреляют. А нам что делать? Нужно численность этих зверей регулировать, потому что невозможно уже. В прошлом году волки к нам приходили, овец драли. Вот так и живем, хотя места у нас очень красивые. Обязательно приезжайте.
В решении облкомприроды поясняется, что шакалы и лисицы, которые будут застрелены, подлежат утилизации в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.