Трагедия на дороге: в Хорезмской области водитель сбил насмерть двухлетнего ребенка

По предварительной информации, 34-летний водитель Nexia намеревался повернуть налево, когда в его машину сзади на большой скорости врезался автомобиль Cobalt, за рулём которого находился 27-летний мужчина. По словам очевидцев и данным следствия, Cobalt двигался с превышением скорости, а сам водитель проявил невнимательность, что и привело к столкновению.