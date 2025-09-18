Трагедия на дороге: в Хорезмской области водитель сбил насмерть двухлетнего ребенка

По предварительной информации, 34-летний водитель Nexia намеревался повернуть налево, когда в его машину сзади на большой скорости врезался автомобиль Cobalt, за рулём которого находился 27-летний мужчина. По словам очевидцев и данным следствия, Cobalt двигался с превышением скорости, а сам водитель проявил невнимательность, что и привело к столкновению.
От сильного удара водитель Cobalt потерял управление, автомобиль выехал на обочину, где на тротуаре в этот момент шли двое — маленький ребёнок, которому едва исполнилось два года, и его родственница. Машина сбила малыша прямо на глазах у родных. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — ребёнок погиб на месте происшествия.
В настоящий момент по факту происшествия проводится расследование.