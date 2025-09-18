Бухгалтер «Салавата Юлаева» похитила более 12 миллионов рублей

Советский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего бухгалтера-кассира «Салавата Юлаева». Женщина признана виновной в присвоении денежных средств и мошенничестве.
Согласно материалам дела, уфимка придумала схему, благодаря которой задерживала отражение приходных операций, а также вносила заведомо ложные сведения в кассовую книгу и бухгалтерскую программу «1С». В результате этих действий ей удалось присвоить более 5 миллионов рублей.
Параллельно, с октября 2022 по январь 2023 года, женщина организовала мошенническую схему, введя в заблуждение своих коллег и знакомых. Она предлагала им инвестировать средства в якобы высокодоходную коммерческую деятельность, гарантируя быстрый возврат денег с процентами. Взяв более 7 миллионов рублей, она вернула лишь незначительную часть средств.
Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с дополнительным штрафом в 450 тысяч рублей. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших — с осужденной взыскано более 9 миллионов рублей в счет возмещения материального ущерба.
