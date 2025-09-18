Бухгалтер «Салавата Юлаева» похитила более 12 миллионов рублей

Параллельно, с октября 2022 по январь 2023 года, женщина организовала мошенническую схему, введя в заблуждение своих коллег и знакомых. Она предлагала им инвестировать средства в якобы высокодоходную коммерческую деятельность, гарантируя быстрый возврат денег с процентами. Взяв более 7 миллионов рублей, она вернула лишь незначительную часть средств.