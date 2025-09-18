Ричмонд
В Набережных Челнах двое детей заболели сальмонеллезом после заказа еды в кафе

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Двое детей заразились сальмонеллезом после употребления блюд, доставленных из кафе «Хан Мангал» в Набережных Челнах. Суд приостановил работу заведения на 70 суток, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Источник: РИА "Новости"

«Набережночелнинским территориальным отделом управления в связи с получением двух экстренных извещений заболевания сальмонеллезом у детей, употребивших пищевые продукты, доставленные из предприятия быстрого питания “Хан Мангал”, проведено эпидемиологическое расследование в отношении ИП Джумаева Нургелди», — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства установили, что в кафе отсутствовал необходимый набора цехов и условий для приготовления блюд, помещения находились в неудовлетворительном состоянии, нарушался режим мытья посуды и инвентаря. Кроме того, сотрудники допускались к работе без прохождения медицинских осмотров, отсутствовал производственный контроль. В заведении также была обнаружена немаркированная продукция без сопроводительных документов, отсутствовали дезинфицирующие средства и уборочный инвентарь.

В ходе проверки с реализации снято 14 партий пищевой продукции общим весом более 86 кг. На индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении, помещения опечатаны. Суд принял решение о приостановке деятельности предприятия на срок 70 суток. У обоих заболевших диагностирован сальмонеллез.