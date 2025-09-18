В Набережных Челнах двое детей заболели сальмонеллезом после заказа еды в кафе

Специалисты ведомства установили, что в кафе отсутствовал необходимый набора цехов и условий для приготовления блюд, помещения находились в неудовлетворительном состоянии, нарушался режим мытья посуды и инвентаря. Кроме того, сотрудники допускались к работе без прохождения медицинских осмотров, отсутствовал производственный контроль. В заведении также была обнаружена немаркированная продукция без сопроводительных документов, отсутствовали дезинфицирующие средства и уборочный инвентарь.