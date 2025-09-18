После атаки БПЛА в Салавате превышений вредных веществ в воздухе не выявлено

Специалисты химико-радиометрической лаборатории Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям провели экологический мониторинг атмосферного воздуха в городе Салавате после атаки дронов на территории предприятия «Газпром нефтехим Салават». По результатам проведенных замеров превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено, сообщил глава ведомства Кирилл Первов.
Напомним, днем 18 сентября над городом были замечены два беспилотника самолетного типа, которые впоследствии были нейтрализованы силами противовоздушной обороны. Однако падение летательных аппаратов произошло на промышленной площадке нефтехимического предприятия.
Глава республики Радий Хабиров уточнил, что в результате происшествия на территории завода возник пожар. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди персонала предприятия нет.
Параллельно в Уфе и других населенных пунктах Башкирии были зафиксированы временные перебои в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса мониторинга Downdetector, количество жалоб на качество связи начало резко увеличиваться около 12:30 по местному времени: за час было зарегистрировано около 200 обращений.
Временное ограничение работы мобильной связи могло быть введено в профилактических целях для обеспечения безопасности, поскольку сотовые вышки потенциально могут использоваться для координации беспилотных летательных аппаратов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.