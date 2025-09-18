Ричмонд
В Иркутске самолет не смог вылететь в Бодайбо из-за технической неисправности

Транспортная прокуратура проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолет, следующий из Иркутска в Бодайбо, вернулся с предварительного старта из-за технической неисправности. Случилось это еще 14 августа 2025 года. Информацию об этом КП-Иркутск подтвердили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Мы проводим проверку исполнения федерального законодательства, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Что случилось, и по какой причине вернулся самолет, пока неизвестно. Во всем предстоит разобраться специалистам. Благо, во время инцидента никто не пострадал, а все пассажиры в итоге смогли добраться до пункта назначения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что вечером 18 сентября жители Иркутской области смогут стать свидетелями уникального астрономического события — рядом с Землей пролетит крупный астероид.