В Иркутске самолет не смог вылететь в Бодайбо из-за технической неисправности

Самолет, следующий из Иркутска в Бодайбо, вернулся с предварительного старта из-за технической неисправности. Случилось это еще 14 августа 2025 года. Информацию об этом КП-Иркутск подтвердили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Мы проводим проверку исполнения федерального законодательства, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Что случилось, и по какой причине вернулся самолет, пока неизвестно. Во всем предстоит разобраться специалистам. Благо, во время инцидента никто не пострадал, а все пассажиры в итоге смогли добраться до пункта назначения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что вечером 18 сентября жители Иркутской области смогут стать свидетелями уникального астрономического события — рядом с Землей пролетит крупный астероид.