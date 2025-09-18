Эвакуировали 50-литровый пропановый баллон: на Карташева сгорел торговый павильон

В Калининграде сгорел торговый павильон. Об этом сообщает МЧС региона в четверг, 18 сентября.
«На улице Карташева горел одноэтажный торговый павильон из сэндвич-панелей на площади 35 квадратных метров. В результате горения был также закопчён соседний павильон с машинным маслом», — говорится в сообщении.
Пожарные эвакуировали скутер и 50-литровый пропановый баллон, предотвратив угрозу взрыва. Специалисты ликвидировали возгорание, не дав пламени перейти на павильон с машинным маслом. Пострадавших нет.
Причина ЧП — аварийный режим работы электросети. На месте работали 14 человек и 4 единицы спецтехники.