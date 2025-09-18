В Омске приставы прямо на дороге за долги арестовали четыре авто

Так, 47-летний житель Кировского округа, владелец Nissan Primera, задолжал 46 тысяч рублей за коммунальные услуги. Мужчина заявил, что не знал о долге, так как в квартире проживает его сестра, но в итоге сразу погасил всю сумму и сохранил автомобиль.