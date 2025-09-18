В Омске приставы прямо на дороге за долги арестовали четыре авто

В Омске прошёл совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД, в ходе которого арестовали четыре автомобиля должников. Проверка проходила 17 сентября на улице Красный Путь в районе остановки «Телецентр».
Автовладельцам напоминали о задолженностях по штрафам, коммунальным платежам и другим обязательствам. Часть из них смогли оплатить долги прямо в день рейда, чтобы избежать ареста машин.
Так, 47-летний житель Кировского округа, владелец Nissan Primera, задолжал 46 тысяч рублей за коммунальные услуги. Мужчина заявил, что не знал о долге, так как в квартире проживает его сестра, но в итоге сразу погасил всю сумму и сохранил автомобиль.
Аналогичная ситуация произошла с владелицей Nissan Pulsar 1998 года выпуска. За ней числился долг по аренде коммерческого помещения в размере 26 тысяч рублей. Женщина также оплатила задолженность в течение часа и предоставила квитанцию приставам.
Всего за время рейда проверили несколько десятков водителей. В итоге трое должников, не желая лишиться машин, выплатили 82 тысячи рублей. Судебные приставы напоминают: в случае просрочки по исполнительным производствам дополнительно начисляется исполнительский сбор — 7% от суммы долга, напоминает пресс-служба УФССП.