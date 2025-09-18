В Челябинске молодой автолюбитель сбил девушку с ребенком на руках

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 20/3 по улице Чайковского.
Все произошло днем 18 сентября. Предварительно известно, что 19-летний водитель автомобиля Niva совершил наезд на пешехода, девушку 1999 года рождения, с ребенком на руках.
В результате телесные повреждения получил мальчик 2019 года рождения.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, уточнили в пресс-службе городской ГАИ.