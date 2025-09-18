АФМ Казахстана подтвердило задержание блогера Сергея Койнова

«Следует отметить, что при выдаче краткосрочных займов (до 45 дней) предельная ставка вознаграждения не должна превышать 0,3% в день. Однако компанией Койнова С. С. заем предоставлялся на 15 дней с вознаграждением 16,2%, что более чем в четыре раза превышало установленный законом предел. В результате такой схемы сотни тысяч граждан, среди которых были пенсионеры и малообеспеченные семьи, оказывались в долговой ловушке. Всего за последние два года за счет выдачи залоговых займов по завышенной ставке незаконно взыскано более Т3,5 млрд. Для дальнейшей легализации доходов Койнов С. С. использовал компанию, от имени которой заключались фиктивные договоры с аффилированными фирмами якобы на внедрение и сопровождение программного обеспечения на сумму Т1,9 млрд. В последующем денежные средства переводились на личный депозитный счет в качестве дивидендов», — говорится в сообщении.