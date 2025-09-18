АФМ Казахстана подтвердило задержание блогера Сергея Койнова

«Во исполнение поручения главы государства Агентством по финмониторингу проводится работа по недопущению роста долговой нагрузки населения. Выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. В различных городах по всей стране функционировало порядка 200 филиалов. Так, владелец сети “Актив Ломбард” Койнов С. С. на доверенных лиц оформил ряд компаний, действовавших под брендом “Актив Маркет” и ведущих якобы деятельность по скупке товаров и бытовой техники. Однако фактически осуществлялась выдача займов под залог имущества — то есть деятельность, прямо относящаяся к сфере ломбардного кредитования без лицензии», — подтвердила пресс-служба АФМ в четверг задержание Койнова.
При этом, по данным ведомства, комиссионные магазины и ломбарды функционировали совместно, используя одни и те же помещения и персонал.
«Следует отметить, что при выдаче краткосрочных займов (до 45 дней) предельная ставка вознаграждения не должна превышать 0,3% в день. Однако компанией Койнова С. С. заем предоставлялся на 15 дней с вознаграждением 16,2%, что более чем в четыре раза превышало установленный законом предел. В результате такой схемы сотни тысяч граждан, среди которых были пенсионеры и малообеспеченные семьи, оказывались в долговой ловушке. Всего за последние два года за счет выдачи залоговых займов по завышенной ставке незаконно взыскано более Т3,5 млрд. Для дальнейшей легализации доходов Койнов С. С. использовал компанию, от имени которой заключались фиктивные договоры с аффилированными фирмами якобы на внедрение и сопровождение программного обеспечения на сумму Т1,9 млрд. В последующем денежные средства переводились на личный депозитный счет в качестве дивидендов», — говорится в сообщении.
Согласно информации, на текущее время проведены больше 200 обысковых мероприятий во всех регионах страны, обнаружены и изъяты вещественные доказательства.
В ведомстве добавили, что досудебное расследование продолжается.
«Для сведения заемщиков: деятельность сети “Актив Ломбард”, которая имеет лицензию финансового регулятора, не является предметом досудебного расследования. АФМ ни один его филиал не закрывался, залоговое имущество “Актив Маркет” не изымалось и находится в распоряжении “Актив Ломбард”. Одновременно информируем, что АФМ расследуются еще 14 дел по фактам взимания с граждан незаконных вознаграждений по микрокредитам. В качестве подозреваемых признано 15 лиц. В этой связи, призываем предпринимателей, осуществляющих микрофинансовую деятельность, строго соблюдать права и законные интересы заемщиков. Предупреждаем, что в случае взимания с граждан завышенных ставок вознаграждения виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — сказано в сообщении.