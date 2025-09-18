Полиция провела обыск в строительной компании после драки иностранцев на Лиговском

Днем 16 сентября полицейские разняли драку во дворе дома 44 по Лиговскому проспекту. Оказалось, что повздорили иностранцы, работавшие в одной строительной фирме: разногласия возникли из-за строительных материалов. В итоге в отдел полиции доставили 12 человек, среди которых были граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана в возрасте от 21 до 41 года.
Восемь мигрантов оказались нелегалами. За нарушение миграционного законодательства их привлекли к административной ответственности. Еще четверым вручили протоколы за мелкое хулиганство. А по факту драки было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В качестве подозреваемых допросили пятерых.
На момент публикации двоим избрали меру пресечения. Смольнинский районный суд постановил заключить их под стражу до 15 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. По остальным трем следователи тоже ходатайствовали об аресте.
В связи с тем, что большинство задержанных мигрантов оказались нелегалами, сотрудники экономической полиции в рамках уголовного дела провели обыск в офисе работодателя в 6-м Верхнем переулке, добавили в главке. Оперативники изъяли документы, сервера, оргтехнику, печати и наличные деньги. По данным «Фонтанки», обыск прошел в ООО «ТВК-инжиниринг».
Среди изъятого оказались две коробки, набитые документами по трудоустройству мигрантов. «Предварительное изучение документации вызвало у полиции подозрения, что строительная компания является клиентом криминальной схемы поставки нелегальной иностранной рабочей силы по принципу аутстаффинга, через сеть аффилированных фирм», — говорится в сообщении главка.
На минувшей неделе полиция ликвидировала в Петербурге крупную сеть поставки нелегальных мигрантов на городские предприятия через консалтинговую компанию. Экономическая полиция провела около 50 обысков по адресам, связанным с работой группы «Лидер Консалт».