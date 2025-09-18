Полиция провела обыск в строительной компании после драки иностранцев на Лиговском

Днем 16 сентября полицейские разняли драку во дворе дома 44 по Лиговскому проспекту. Оказалось, что повздорили иностранцы, работавшие в одной строительной фирме: разногласия возникли из-за строительных материалов. В итоге в отдел полиции доставили 12 человек, среди которых были граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана в возрасте от 21 до 41 года.