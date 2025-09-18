Штраф в 2 миллиона за взятку утвердил суд начальнику отдела «Омскоблводопровода»

Коллегия по уголовным делам Омского облсуда рассмотрела апелляцию по делу начальника отдела закупок АО «Омскоблводопровод» Алены Чмырь и оставила в силе приговор ей о штрафе в 2 млн рублей. До того сам приговор ей вынес Куйбышевский райсуд Омска.
Управленец обвинялась в получении взятки от директора и учредителя компании «РБ групп» Артема Бобкова. В информации следствия, она получила 350 тыс. рублей за закупку химреагентов по повышенным ценам.
Дело силовики возбудили в апреле 2024 года. Чмырь тогда признала вину, суд отправил ее под домашний арест. Ее обвиняли по части 5 статьи 290. Та предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Приговор в итоге оказался более снисходительным, а именно — штраф в 2 млн рублей, взыскание суммы взятки и запрет занимать посты на государственной службе в течение четырех лет.
Сейчас облсуд отклонил апелляционную жалобу, хотя в теории у Чмырь, и у прокуратуры есть возможность обжалования решения в кассации.
