Штраф в 2 миллиона за взятку утвердил суд начальнику отдела «Омскоблводопровода»

Дело силовики возбудили в апреле 2024 года. Чмырь тогда признала вину, суд отправил ее под домашний арест. Ее обвиняли по части 5 статьи 290. Та предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Приговор в итоге оказался более снисходительным, а именно — штраф в 2 млн рублей, взыскание суммы взятки и запрет занимать посты на государственной службе в течение четырех лет.