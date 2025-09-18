В Британии задержали трех человек по делу о шпионаже в пользу России

Речь идет о 41-летнем мужчине и 35-летней женщине, которых задержали по одному адресу в городе Грейс в графстве Эссекс, и еще одном мужчине 46 лет, задержанного по другому адресу. Подозреваемые обвиняются в нарушении закона о национальной безопасности.
Полиция провела у них обыски, после чего все трое были освобождены под залог, сообщает Sky News.
Глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Доминик Мерфи, заявил, что правоохранительные органы сталкиваются с всё большим числом так называемых «доверенных лиц», которые вербуются иностранными разведывательными службами.
